04.07 21:25 MIGnews.com

ФРГ: Причина кризиса в Катаре - спонсирование терроризма

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По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, причиной кризиса в Катаре является спонсирование терроризма. Он также призвал Совет сотрудничества стран Залива, членом которого является Катар, оставаться единым.3 июля Габиэль посетил Саудовскую Аравию и выступил на пресс-конференции со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Джидде. Он сказал, что у него не сложилось впечатление, что суверенитет Катара был поставлен под сомнение его соседями в Персидском заливе.Как сообщает Deutsche Welle (DW),Габриэль также высоко оценил Совет сотрудничества стран Персидского залива, как стабилизирующую силу в регионе и призвал его оставаться единым.Перед поездкой Зигмар Габриэль заявил, что намерен оставаться нейтральным в споре с Катаром, но подчеркнул, что стабильность в регионе также является вопросом международного интереса.Призывая к "серьезному диалогу" для разрешения кризиса, Габриэль сказал: "Мы обеспокоены тем, что недоверие и разобщенность могут ослабить все заинтересованные стороны, а также весь полуостров".Саудовская Аравия, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом, разорвала дипломатические и торговые отношения с Катаром за "поддержку исламистского экстремизма и тесные связи с Ираном".Четыре государства призвали Доху прекратить поддержку "Братьев-мусульман", закрыть вещательную телекомпанию Al-Jazeera в Катаре, сократить дипломатические отношения с Ираном и закрыть турецкую военную базу, расположенную в эмирате, наряду с другими требованиями.Между тем, приезд Габриэля совпал с объявлением о том, что саудовский король Салман не будет присутствовать на саммите G20 в северном немецком городе Гамбурге. Его будет представлять министр финансов Мохаммед аль-Джадаан.