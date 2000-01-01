Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
flickr 04.07 21:25   MIGnews.com

ФРГ: Причина кризиса в Катаре - спонсирование терроризма

По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, причиной кризиса в Катаре является спонсирование терроризма. Он также призвал Совет сотрудничества стран Залива, членом которого является Катар, оставаться единым.

3 июля Габиэль посетил Саудовскую Аравию и выступил на пресс-конференции со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Джидде. Он сказал, что у него не сложилось впечатление, что суверенитет Катара был поставлен под сомнение его соседями в Персидском заливе.

Как сообщает Deutsche Welle (DW),Габриэль также высоко оценил Совет сотрудничества стран Персидского залива, как стабилизирующую силу в регионе и призвал его оставаться единым.

Перед поездкой Зигмар Габриэль заявил, что намерен оставаться нейтральным в споре с Катаром, но подчеркнул, что стабильность в регионе также является вопросом международного интереса.

Призывая к "серьезному диалогу" для разрешения кризиса, Габриэль сказал: "Мы обеспокоены тем, что недоверие и разобщенность могут ослабить все заинтересованные стороны, а также весь полуостров".

Саудовская Аравия, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом, разорвала дипломатические и торговые отношения с Катаром за "поддержку исламистского экстремизма и тесные связи с Ираном".

Четыре государства призвали Доху прекратить поддержку "Братьев-мусульман", закрыть вещательную телекомпанию Al-Jazeera в Катаре, сократить дипломатические отношения с Ираном и закрыть турецкую военную базу, расположенную в эмирате, наряду с другими требованиями.

Между тем, приезд Габриэля совпал с объявлением о том, что саудовский король Салман не будет присутствовать на саммите G20 в северном немецком городе Гамбурге. Его будет представлять министр финансов Мохаммед аль-Джадаан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:53
Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"
20:24
РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии
19:50
Нетаниягу: "Я правый и я сильный для вас"
19:22
Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы
18:33
В Израиле одобрен закон об ограничении интернета
17:49
На КПП Мазмория арестованы 6 подозреваемых террористов
17:19
Минобороны РФ : запуск ракеты КНДР не угрожает России
16:27
Израильтянин, которого пыталась отравить жена: я в шоке
16:25
На саммите G20 полиция Германии ожидает 8000 протестующих
15:50
Принят законопроект НДИ о льготах для солдат
15:32
Эрель Марголит: после правого застоя - утро революции
15:16
СМИ: Авиация коалиции нанесла удар по сирийской деревне
15:15
Израиль: подозрение на сексуальную атаку в лагере скаутов
14:48
800 африканцев пытались взять штурмом испанский анклав
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus