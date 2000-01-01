05.07 06:42 MIGnews.com

Премьер-министр Индии посетил могилу Биньямина Зеэва Герцля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил премьер-министру Индии Нарендра Моди посетить могилу провидца еврейского государства Биньямина Зеэва Герцля. Премьер-министр Индии принял это предложение.Ранее днем Нарендра Моди вскоре после прибытия в Израиль посетил официальный мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В "Яд Вашем" Моди посетил Зал имён и возложил венок в Зале памяти.Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении министра сельского хозяйства Ури Ариэля посетили цветочную селекционную компанию “Danziger Dan Flower Farm".