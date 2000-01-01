Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
Фото: Хаим Цах, GPO. 05.07 06:42   MIGnews.com

Премьер-министр Индии посетил могилу Биньямина Зеэва Герцля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил премьер-министру Индии Нарендра Моди посетить могилу провидца еврейского государства Биньямина Зеэва Герцля. Премьер-министр Индии принял это предложение.

Ранее днем Нарендра Моди вскоре после прибытия в Израиль посетил официальный мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В "Яд Вашем" Моди посетил Зал имён и возложил венок в Зале памяти.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении министра сельского хозяйства Ури Ариэля посетили цветочную селекционную компанию “Danziger Dan Flower Farm".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:16
Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за "Путина"
03:25
Волочкова показала растяжку на пляже в Греции
02:17
58-летняя Мадонна расстроила фанатов снимком без макияжа
01:04
Проснулся один из самых известных вулканов планеты
00:52
В мире появился первый "бесполый" ребенок
23:29
Нетаниягу и Моди посетили “Danziger Dan Flower Farm"
22:11
Посол Израиля в ООН: "Нет ничего позорнее ЮНЕСКО"
21:56
Турция разработает систему ПРО вместе с Италией и Францией
21:25
ФРГ: Причина кризиса в Катаре - спонсирование терроризма
20:53
Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"
20:24
РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии
19:50
Нетаниягу: "Я правый и я сильный для вас"
19:22
Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы
18:33
В Израиле одобрен закон об ограничении интернета
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus