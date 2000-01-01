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Турция разработает систему ПРО вместе с Италией и Францией | Фото: Thinkstock04.07 21:56   MIGnews.com

Турция разработает систему ПРО вместе с Италией и Францией

Турция будет сотрудничать с Францией и Италией в разработке национального проекта системы противоракетной обороны, как заявил во вторник, 4 июля, министр обороны Турции Фикри Исик, отметив, что основное внимание уделяется разработке систем, а не их покупке.

"Мы удовлетворим наши непосредственные нужды, купив системы S-400, а с другой стороны разработаем наши собственные системы авиационной и противоракетной обороны", - сказал Исик в интервью государственному телеканалу TRT Haber.

"Все технические работы завершены, и мы пришли к окончательному решению о покупке систем S-400 из России", - добавил Исик.
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