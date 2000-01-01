04.07 22:11 MIGnews.com

Посол Израиля в ООН: "Нет ничего позорнее ЮНЕСКО"

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10 стран проголосовали за принятие резолюции ЮНЕСКО о том, что Израиль является "оккупирующей державой" в Иерусалиме, а также раскритиковали археологические раскопки в городе во вторник, 4 июля.3 страны проголосовали против этого движения, а 8 других - воздержались.Израильские лидеры быстро отреагировали на голосование, осуждая резолюцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры."Ничто не является более позорным, чем ЮНЕСКО, объявляющая единственное в мире еврейское государство "оккупантом" Стены Плача и старого города Иерусалима", - сказал посол Израиля в ООН Дани Данон."Никакой искусственно созданный "комитет по наследию" не может разорвать связи между нашим народом и Иерусалимом", - подчеркнул он.Министр образования Израиля Нафтали Беннет заявил, что "неоднократные поддельные заявления ЮНЕСКО никак не влияют на еврейскую связь с Иерусалимом или реальностью на местах".