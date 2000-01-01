04.07 11:33 MIGnews.com

СМИ раскрыли детали встречи Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на неформальной встрече в понедельник обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос. Об этом сообщает агентство Синьхуа.По данным издания, обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров.Отмечается, что оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее.Как сообщает агентство, Путин заявил, что Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку и тесное взаимодействие по основным международным и региональным проблемам."Я считаю, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства России и Китая", – приводит агентство слова российского президента.Си Цзиньпин находится в Москве с двухдневным визитом, по итогам которого ожидается подписание 40 двусторонних документов, в том числе о сотрудничестве в торговле, энергетике, образовании. Компании двух стран заключат несколько десятков контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов. Кроме того, стороны подпишут совместное заявление об углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, а также утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.