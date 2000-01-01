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Опрос: Ликуд - 30 мандатов, ШАС разваливается 04.08 10:35   MIGnews.com

Опрос: Ликуд - 30 мандатов, ШАС разваливается

Институт Макор Ришон провел опрос общественного мнения о том, за кого голосовали бы израильтяне, если бы выборы проходили на этой неделе.

Согласно результатам опроса, Ликуд может получить 30 мест в Кнессете, Еш Атид - 20 мандатов. Авода во главе с Ави Габаем может рассчитывать лишь на 16 депутатских мест.

Объединенный Арабский Список останется на прежних позициях - 13 мандатов. Количество мандатов Еврейского Дома увеличится с 8 до 12, Кулану Моше Кахлона получит девять мандатов.

Мерец и НДИ, по данным опроса, получат по пять мандатов. Яадут А-Тора получит шесть мандатов. ШАС Арье Дери может потерпеть громкое поражение, и, в лучшем случае, получит только четыре мандата - или вообще может не преодолеть избирательный барьер.
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