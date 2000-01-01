04.08 14:37 MIGnews.com

Проект для всех

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Правительственный штаб по решению жилищного вопроса поставил своей целью превратить проекты “Цена для новосела” в основной путь приобретения квартиры в Израиле. С этой целью штаб принял решение разрешить участие в проектах нее только тем, кто приобретает свою первую квартиру, но и тем, кто улучшает жилищные условия. Они смогут претендовать на квартиры, которые остались невостребованными после проведения лотереи.Резкое падение спроса на жилье указывает на то, что покупатели предпочитают попытать счастья в рамках программы, чтобы приобрести квартиру со скидкой, даже если придется ждать 4-5 лет до вселения. Государство, в свою очередь, вносит поправки в программу, чтобы убедить как можно больше потенциальных покупателей отказаться от покупки жилья на свободном рынке и записаться на участие в программе. Параллельно с этим, в части проектов “Цена для новосела” 20% и более квартир выделяется для продажи на свободном рынке, чтобы превратить проекты в более выгодные для подрядчиков.Согласно определению министерства строительства, улучшающими жилищные условия, считаются те, кто является владельцем недвижимости в течение последних 6 лет и намерен приобрести вторую квартиру, обязавшись продать прежнюю в течение 12 месяцев после вселения. Лотереи для улучшающих жилищные условия будут открыты в проектах, в которых подрядчику не удалось продать более 10% квартир или более 25 квартир (согласно меньшему из них). Покупатели, улучшающие свои жилищные условия, должны будут доказать свой статус министерству строительства и смогут приобрести квартиры со скидкой. Если квартиры не проданы в течение года, то подрядчик сможет их продать на рынке по цене проекта. Уже начиная с сентября этого года израильтяне, стремящиеся улучшить свои жилищные условия, смогут принять участие в лотерее и приобрести со скидкой оставшиеся после основной лотереи квартиры.Если же подрядчик продал менее 10% квартир в проекте или менее 25 квартир, то он сам найдет покупателей, желающих улучшить жилищные условия, которые должны будут доказать свой статус министерству строительства. Если подрядчик не сможет найти таких людей, то он сможет предложить квартиру на свободном рынке всем желающим по сниженной цене.Еще одним новшеством в проектах “Цена для новосела” является дифференциация цены в соответствии с этажом, как это принято на свободном рынке, где цена растет вместе с этажом, и где разница в ценах достигает 10%-15%. Штаб по решению жилищного вопроса принял решение изменить устав проекта таким образом, что если при приобретении квартиры в здании высотой не менее 9 этажи участник проекта выберет квартиру на втором этаже, то он получит дополнительную скидку размером в 3% от стоимости квадратного метра, установленной в тендере. Тот, кто приобретет квартиру на 3 этаже, получит скидку в 2%, на 4 этаже – в 1%. С другой стороны, подрядчик будет иметь право потребовать от покупателей квартиры на 7 этаже и выше надбавку в размере 1% от стоимости квадратного метра, установленной в рамках тендера.