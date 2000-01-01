04.08 15:15 MIGnews.com

Реформа продленок

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Кнессет утвердил во втором и третьем чтении законопроект, устанавливающий как условия работы продленок в детских садах и школах, так и максимальную цену, которую могут взимать с родителей их организаторы. В системе общественного образования закон вступит в силу уже в новом учебном году, стоимость продленок составит от 650 до 935 шекелей после субсидии (государство выделит субсидии на сумму от 150 до 350 шекелей в соответствие с социально-экономическим статусом населенного пункта). Стоимость закона оценивается в 900 миллионов шекелей.Субсидирование продленок является частью программы министра финансов Моше Кахлона по борьбе с дороговизной жизни «Семья нетто», которая включает в себя льготные налоговые единицы, отрицательный подоходный налог и снижение налоговых сборов на обувь и одежду для младенцев. Стоимость программы составляет 4 миллиарда шекелей в год.Закон обязывает организаторов продленок для детей до второго класса получить лицензию и переводит ответственность за контроль над работой продленок на министерство просвещения. Закон наделяет министра просвещения полномочиями в определении максимальной стоимости продленок, набора предоставляемых услуг, максимального количества детей, мер безопасности, состава персонала и его квалификацию. Организатор продленки, взимающий стоимость, превышающую разрешенную законом, может получить штраф в размере до 50 тысяч шекелей.На заседании комиссию Кнессета по просвещению, во время подготовки законопроекта ко второму и третьему чтению, министерство просвещения потребовал отменить контроль над продленками, которые находятся не в школах и садах, а в общественных центрах. Представитель министерства объяснил, что контроль над ними требует выделения дополнительных ресурсов и, кроме того, ограничение бюджета продленок ударит по бюджету общественность центров, так как многие центры открывают продленки, чтобы зарабатывать средства на финансирование своей деятельности. После долгих споров было решено, что контроль над продленками в общественных центрах будет осуществляться через органы местной власти.Представители НДИ потребовали вывести из-под действия закона 500 частных продленок в детских садах, в которых продленка стоит более 3 тысяч шекелей (за целый день). Министерство просвещения попыталось ввести ограничение на стоимость таких продленок, но в НДИ заявили, что это «социализм», удар по частному рынку и что государство не должно контролировать все, что можно. По утверждению депутатов НДИ, если родители готовы платить такие деньги, то пусть платят.Между тем, в СМИ стали появляться сообщения о том, что реформа не принимает в расчет расходы организаторов продленок и что многие из них столкнутся с трудностями. С заявление о грядущих проблемах уже выступили сети «ВИЦО», «Афтур скул» и Байт Даниэль.