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Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания! 04.08 14:12   MIGnews.com

Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания!

Депутат Кнессета от фракции «Еш Атид» Меир Коэн обратился к премьер-министру с требованием немедленно найти решение проблеме увольнения более тысяч работников заводов «Хайфа Химикалим Даром» и «Эмилия Косметикс», расположенных на юге страны. Как известно эти два завода находятся на грани закрытия.

Парламентарий направил жесткое письмо главе правительства, в котором подверг резкой критике проводимую им политику.

«Я поражен вашему равнодушию, которое вы проявляете к происходящему на рынке труда в периферийных районах. Вы умеете лишь давать обещания и напрасные надежды жителям периферии. О проблематичной ситуации, связанной с этими заводами вам было известно еще несколько месяцев назад, но вы, как обычно, предпочитаете увиливать от принятия решений. Безработица на юге страны растет не по дням, а по часам. Я требую, чтобы вы сегодня же созвали заседание с участием специалистов и министров релевантных ведомств, и нашли решение этой проблеме», - написал в своем обращении к премьер-министру депутат Кнессета Меир Коэн («Еш Атид»).

Параллельно обращению к главе правительства, депутат Коэн потребовал провести срочное заседание комиссии по труду и социальному обеспечению, несмотря на то, что Кнессет вышел на парламентские каникулы.
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