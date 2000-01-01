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Американский сериал: в Казахстане торгуют людьми 05.08 02:33   MIGnews.com

Американский сериал: в Казахстане торгуют людьми

В американском сериале "Мадам госсекретарь" было упомянуто о рабстве в Кыргызстане и Казахстане, сообщает NUR.KZ.

О серии написала на своей странице в Facebook Гульжан Токтогулова.

18 эпизод 3 сезона был посвящен работорговле в Кыргызстане, где был упомянут и Казахстан.

В серии американские власти ведут переговоры с вымышленным президентом Кыргызстана Кенатбеком Ногаевым, который бездействует, когда в стране процветают криминальные преступления и работорговля.

"Кыргызстан - не как другие страны ЦА, мы кочевники, сами о себе заботимся. Мы никогда не подчинялись никаким авторитарным режимом. Казахстан - вот где торгуют людьми, не у нас", - сказал Ногаев во время переговоров с госсекретарем США.
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