Американский сериал: в Казахстане торгуют людьми

В американском сериале "Мадам госсекретарь" было упомянуто о рабстве в Кыргызстане и Казахстане, сообщает NUR.KZ.
О серии написала на своей странице в Facebook Гульжан Токтогулова.
18 эпизод 3 сезона был посвящен работорговле в Кыргызстане, где был упомянут и Казахстан.
В серии американские власти ведут переговоры с вымышленным президентом Кыргызстана Кенатбеком Ногаевым, который бездействует, когда в стране процветают криминальные преступления и работорговля.
"Кыргызстан - не как другие страны ЦА, мы кочевники, сами о себе заботимся. Мы никогда не подчинялись никаким авторитарным режимом. Казахстан - вот где торгуют людьми, не у нас", - сказал Ногаев во время переговоров с госсекретарем США.