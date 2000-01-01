04.08 16:22 MIGnews.com

В Израиль прибудут два новых посла

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Посол Сенегала Талла Фол и посол Гвинеи Амара Камара в следующий вторник представят свои верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину на церемонии в Иерусалиме.Дипломаты станут первыми в истории послами своих стран в Израиле. После церемонии Талла Фол и Амара Камара станут послами-нерезидентами в Еврейском государстве. Так, посол Гвинеи будет работать из Парижа, а посол Сенегала из Каира.Отметим, что Талла Фол также является послом Сенегала в Египте.В июне этого года, Израиль и Сенегал договорились возобновить связи, после чего Нетаниягу выслал посла Израиля в африканскую страну.