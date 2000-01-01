04.08 21:51 MIGnews.com

ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens

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Евросоюз расширил ограничения в отношении России из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Об этом говорится в пятницу, 4 августа, на сайте Совета ЕС.В санкционный список связанный с "нарушением суверенитета Украины", попали три гражданина России и три компании, "имеющие отношение к поставкам турбин Siemens в Крым". Среди них — замминистра энергетики страны Андрей Черезов."ЕС не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. В рамках своей политики непризнания Совет запретил поставку ключевого оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов подпадает под санкции ЕС в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в Крым, говорится в материалах совета Европейского союза. Также в список включен глава ООО "ВО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Кроме того, в списке глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. В списке также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму.