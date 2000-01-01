04.08 17:36 MIGnews.com

Генсек ООН посетит Израиль и ПА

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш совершит свой первый визит в Израиль и ПА, после того как занял данную должность в начале этого года.Кроме Еврейского государства и Палестинской автономии, он также посетит Газу.Гутерреш прибудет с визитом в конце августа, а именно 28 числа, как сообщили высокопоставленные дипломаты.В ходе своего трехдневного визита, генсек проведет переговоры с израильскими лидерами и встретится с председателем ПА Махмудом Аббасом в Рамалле. Также он посетит Газу, где ООН проводит крупную гуманитарную помощь.Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что этот визит позволит Гутеррешу "наладить отношения" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Также генсек проведет встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином и министром обороны Авигдором Либерманом."Мы очень рады этому визиту. Это прекрасная возможность для генерального секретаря познакомится с Израилем, встретиться с его лидерами, и понять те трудности с которыми сталкивается Израиль изо дня в день", - отметил Данон.