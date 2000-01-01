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flickr 04.08 18:50   MIGnews.com

Экс-начальник штаба Нетаниягу согласился стать госсвидетелем

Прокуроры подписали соглашение, подтверждающее показания экс-начальника штаба премьер-министра Нетаниягу – Ари Хароу по "делу 1000" и "делу 2000".

Сделка между сторонами была заключена в пятницу, 4 августа.

Во время переговоров Хароу с генеральным прокурором Авигаем Мендельблитом, экс-начальник штаба премьера, согласился выступить в качестве свидетеля для государства.

Это означает, что согласие Хароу дать показания в рамках сделки, позволит ему избежать тюрьмы.

Ранее полиция подтвердила, что глава правительства подозревается в совершении взяточничества, мошенничества и нарушения доверия.

Сделка включает соглашение о признании вины бывшего начальника штаба. При этом Хароу признает себя виновным в мошенничестве, но не во взяточничестве, что предусматривает общественные работы без тюремного заключения.

Помимо этого Ари Хароу должен будет выплатить штраф в размере 700 тысяч шекелей.

Напомним, что в четверг, 3 июля, полиция Израиля запретила публиковать в СМИ подробности двух текущих расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу – так называемых "дела 1000" и "дела 2000".

Так, в своем приказе полиция отмечает, что "дело 1000" и "2000" связаны с "подкупом, мошенничеством и нарушением доверия". А так как премьер выступает основным подозреваемым по первому и ключевым подозреваемым по второму делу, вывод, кому именно были предъявлены данные обвинения, напрашивается сам собой.

Газете "Маарив" приближенные к Биньямину Нетаниягу источники назвали все обвинения нелепыми и обреченной на провал "охотой на ведьм".
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