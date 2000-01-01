Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







СМИ: КНДР может вскоре создать мощную водородную бомбу | Фото: Thinkstock04.08 19:28   MIGnews.com

СМИ: КНДР может вскоре создать мощную водородную бомбу

Северная Корея работает над созданием водородной бомбы, которая во много раз мощнее сброшенных Америкой во время Второй мировой войны на японские города Хиросиму и Нагасаки бомб.

Разработка водородной бомбы может быть завершена уже через 6 месяцев, как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что страна провела испытания водородной бомбы, однако большинство экспертов опровергали данную информацию.

Напомним, что 28 июля Пхеньян провела новый ракетный пуск.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Израиль расследует инцидент в Аммане
18:26
Повезло с жеребьевкой
17:36
Генсек ООН посетит Израиль и ПА
17:05
Джоан Роулинг признана богатейшим писателем по версии Forbes
16:22
В Израиль прибудут два новых посла
15:50
Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме
15:15
Реформа продленок
14:37
Проект для всех
14:12
Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания!
13:52
Нарушителя сфотографирует автобус
13:36
Абу Мазен не так уж хорош для Израиля
13:18
Дороговизна жизни
12:50
Венеция: туристов за купание в каналах оштрафуют на €500
12:25
Израильтяне — чемпионы по покупкам в интернете
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus