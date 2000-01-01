04.08 19:28 MIGnews.com

СМИ: КНДР может вскоре создать мощную водородную бомбу

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Северная Корея работает над созданием водородной бомбы, которая во много раз мощнее сброшенных Америкой во время Второй мировой войны на японские города Хиросиму и Нагасаки бомб.Разработка водородной бомбы может быть завершена уже через 6 месяцев, как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын уже заявлял, что страна провела испытания водородной бомбы, однако большинство экспертов опровергали данную информацию.Напомним, что 28 июля Пхеньян провела новый ракетный пуск.