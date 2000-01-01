Израиль расследует инцидент в Аммане

Государственный прокурор Израиля Шай Ницан обратился в израильскую полицию провести полицейское расследование инцидента в Аммане. Так, в июле 28-летний израильский охранник застрелил напавшего на него иорданского рабочего.
Ницан лично будет контролировать ход расследования, согласно заявлению министерства юстиции.
После полученных результатов, будет также рассмотрена возможность обращения к властям Иордании с просьбой о передаче дополнительных материалов в израильскую полицию.
Напомним, что 23 июля охранник израильского посольства в Аммане застрелил двух граждан королевства Иордания.
Охранник застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.
Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.
Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.
Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.