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04.08 19:55   MIGnews.com

Израиль расследует инцидент в Аммане

Государственный прокурор Израиля Шай Ницан обратился в израильскую полицию провести полицейское расследование инцидента в Аммане. Так, в июле 28-летний израильский охранник застрелил напавшего на него иорданского рабочего.

Ницан лично будет контролировать ход расследования, согласно заявлению министерства юстиции.

После полученных результатов, будет также рассмотрена возможность обращения к властям Иордании с просьбой о передаче дополнительных материалов в израильскую полицию.

Напомним, что 23 июля охранник израильского посольства в Аммане застрелил двух граждан королевства Иордания.

Охранник застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.

Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.

Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.

Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.
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