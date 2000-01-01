04.08 19:55 MIGnews.com

Израиль расследует инцидент в Аммане

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Государственный прокурор Израиля Шай Ницан обратился в израильскую полицию провести полицейское расследование инцидента в Аммане. Так, в июле 28-летний израильский охранник застрелил напавшего на него иорданского рабочего.Ницан лично будет контролировать ход расследования, согласно заявлению министерства юстиции.После полученных результатов, будет также рассмотрена возможность обращения к властям Иордании с просьбой о передаче дополнительных материалов в израильскую полицию.Напомним, что 23 июля охранник израильского посольства в Аммане застрелил двух граждан королевства Иордания.Охранник застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.