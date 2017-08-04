Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 04.08 20:58   MIGnews.com

Католическая церковь призвала вернуть христиан на Восток

Помочь вернуть христиан–беженцев из Ирака, Сирии и Египта на родину должно все мировое сообщество.

Об этом заявил католический патриарх Вавилона Халдейского Луис Рафаэль I Сако в интервью "Радио Ватикана".

"Полагаю, что весь мир должен помочь этим христианам остаться в их странах. В настоящее время у нас очень много проблем, не видно конца трагедии и преследованиям. Однако… даже в нынешнем положении мы обязаны заявлять о нашем присутствии, о нашей открытости и наших ценностях, которые важны и для мусульманского мира. Таким образом, мы можем помочь нашим мусульманским братьям — даже самым радикальным — чуть больше открыться и осознать, что все люди в мире должны пользоваться уважением. Я думаю, что в этом смысле христиане могут многое сделать", — отметил иерарх.

По его словам, "у правительств нет денег", и чтобы христиане могли вернуться в свои дома, "Церковь сама начала восстанавливать жилища".

Согласно недавно опубликованным Католической ассоциацией помощи Ближнему Востоку (CNEWA) статистическим данным, за последние пятнадцать лет ближневосточные христианские общины — особенно в северных районах Ирака — сильно пострадали, многие христиане погибли. В Сирии христианское население сократилось вдвое; сотни тысяч верующих были вынуждены оставить свои земли.

Самая большая христианская община на Ближнем Востоке находится в Египте, где копты составляют 10% населения, то есть около 9 миллионов 400 тысяч верующих. За последние годы, по данным исследования, в этой стране исламисты сожгли 76 церквей, многие христиане-копты погибли в результате терактов, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:33
Террорист пытался взорвать самолет, подложив бомбу в багаж
19:55
Израиль расследует инцидент в Аммане
19:28
СМИ: КНДР может вскоре создать мощную водородную бомбу
18:26
Повезло с жеребьевкой
17:36
Генсек ООН посетит Израиль и ПА
17:05
Джоан Роулинг признана богатейшим писателем по версии Forbes
16:22
В Израиль прибудут два новых посла
15:50
Австралийцы поругались из-за полных моделей на подиуме
15:15
Реформа продленок
14:37
Проект для всех
14:12
Меир Коэн: глава правительства умеет лишь давать обещания!
13:52
Нарушителя сфотографирует автобус
13:36
Абу Мазен не так уж хорош для Израиля
13:18
Дороговизна жизни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus