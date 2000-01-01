04.10 12:09 MIGnews.com

ФСБ: ИГ хочет создать новую всемирную террористическую сеть

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Главари запрещенного в России ИГИЛ и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической организации. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 16-м Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров спецслужб России."Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней МТО (международных террористических организаций) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", - сказал он.Он подчеркнул, что в текущем году количество жертв нападений террористов в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции и в других странах "исчисляются сотнями"."В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", - подчеркнул глава ФСБ России.Также глава ФСБ отметил, что наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. Откуда они имеют возможность наносить террористические атаки на территории России.По словам Бортникова, террористы расширяют связи в хакерском сообществе и, возможно, перенацелят кибератаки на объекты критической инфраструктуры с спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.