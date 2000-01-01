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04.10 12:33   MIGnews.com

Мири Регев отдыхает в стране, с которой нет дипотношений

В воскресенье министр культуры Израиля Мири Регев решила провести отпуск на Кубе, став первым за более 40 лет действующим главой израильского министерства, который посетил это государство. Напомним, что у Израиля не установлены дипломатические отношения с Кубой.

Как сообщает "Гаарец" со ссылкой на канцелярию Регев, она находится на Кубе с семейной поездкой и у нее не запланированы там какие-либо встречи профессионального или официального характера.

В МИДе были проинформированы о деталях поездки, однако разглашать их отказались, сославшись на конфиденциальность информации. Согласно протоколу, Регев сообщила о своей поездке и кабинету министров, однако в канцелярии Биньямина Нетаниягу сообщили, что премьер-министра о поездке главы Минкульта лично не уведомляли.

Стоит отметить, что у Израиля нет своего дипломатического представительства на Кубе, а со всеми вопросами израильские туристы обычно обращаются в посольство Канады в Гаване.

Напомним, что Фидель Кастро разорвал дипломатические отношения с Израилем в 1973 году накануне Войны Судного дня и даже отправил кубинцев воевать против ЦАХАЛа на стороне Сирии. С тех самых пор практически ни один израильский министр не посещал Остров свободы.

Единственным известным случаем является Рафи Эйтан, который в 2006 году стал министром по делам пенсионеров в правительстве Эхуда Ольмерта, но он утверждает, что был на Кубе до занятия своей должности. Там он вел бизнес, благодаря которому завел связи в местном правительстве.

Впрочем, несмотря на довольно напряженные исторические отношения двух государств, израильтяне охотно посещают Остров свободы, а Еврейское агентство поддерживает связь с местной еврейской общиной.

После того, как экс-президент США Барак Обама восстановил дипломатические отношения с Гаваной, в Кнессете обсуждали возможность последовать примеру Большого брата, но никакие реальные действия за этим не последовали.
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