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Иран соболезнует США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе | Фото:04.10 12:43   MIGnews.com

Иран соболезнует США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми выразил соболезнования семьям погибших в результате недавней массовой стрельбы в Лас-Вегасе, сообщают в МИД Ирана во вторник, 3 октября.

Гасеми выразил сожаление по поводу ужасного преступления, в результате которого сотни мирных жителей были ранены или убиты. Он также выразил соболезнования народу США и родственникам погибших.

Напомним, вечером 1 октября 64-летний бывший бухгалтер Стивен Крейг Пэддок совершил нападение на участников музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. В результате нападения погибли не менее 59 человек, ещё 527 человек получили ранения.

В течение последних 37 лет Иран и Соединенные Штаты не имели дипломатических отношений. После инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года отношения между двумя странами обострились.
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