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ООН жалуется, что Израиль продолжает строить в поселениях 04.10 13:39   MIGnews.com

В ООН опять жалуются на Израиль

Израиль не придерживается резолюции 2334 Совета Безопасности ООН о прекращении любой поселенческой деятельности, продолжая расширять поселения, чем делает формулу "двух государств" "все более недостижимой", заявил специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

Выступая перед Совбезом с третьим докладом о соблюдении принятой в декабре 2016 года резолюции, он заявил, что, начиная с 20 июня, Израиль поселенческая деятельность "продолжилась на высоком уровне, чем продолжило последовательную картину, наблюдавшуюся с начала этого года".

Данная деятельность преимущественно была сосредоточена в Восточном Иерусалиме, где в июле построили более 2300 новых единиц жилья, "что на 30% больше, чем за весь 2016 год", утверждает Младенов, напомнив, что в соответствии с международным правом ООН считает поселенческую деятельность незаконной.

Спецпредставитель ООН обвинил израильских чиновников в том, что они продолжают использовать "провокационные заявления" в поддержку расширения поселений и в частности привел слова премьер-министра Нетаниягу, который 28 августа сказал: "Мы больше не будет уничтожать поселения в Эрец Исраэль ... мы будем углублять наши корни, строить, укреплять и поселять".

Кроме того, по его словам, расширение поселений "подрывает веру палестинцев в международные мирные усилия", а снос незаконных домов в Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме "подрывает мирные перспективы".

"В целом, с начала 2017 года были разрушены 344 строения, треть из них в Восточном Иерусалиме, из-за чего более 500 человек остались без крыши над головой", - сказал Младенов.

"Продолжающееся насилие в отношении мирных граждан и подстрекательство увековечивает взаимный страх и подозрительность, одновременно препятствуя каким-либо попыткам преодолеть пропасть между двумя сторонами", - добавил он.

Напоследок Николай Младенов призвал палестинцев и израильтян "продемонстрировать свою приверженность отказу от насилия, подстрекательства и провокаций" и приветствовал шаги к примирению между ХАМАСом и ФАТХом, призвав использовать эту возможность для начала "новой страницы в истории палестинского народа".
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