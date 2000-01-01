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Трамп встретился с владельцем казино `Мандалай-Бэй` 04.10 15:10   MIGnews.com

Трамп встретился с владельцем казино "Мандалай-Бэй"

Миллиардер Шелдон Адельсон встретился в понедельник, 2 октября с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе встречи они обсудили варианты, как помочь пострадавшим в стрельбе в Лас-Вегасе.

Напомним, 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь во время ночного концерта кантри-музыки из окна своего номера на 32-м этаже гостиницы. В результате погибли 59 человек и еще сотни получили ранения различной степени тяжести. Стрелок покончил с собой, когда полиция начала взламывать дверь номера.

Эта встреча была запланирована до нападения в казино в Лас-Вегасе, целью, которой было обсудить политические вопросы, сообщает издание Las Vegas Review-Journal во вторник, 3 октября.

Адельсон, который владеет Review-Journal, был одним из крупнейших финансовых спонсоров Трампа во время его предвыборной кампании в 2016.

Шелдон Адельсон также является сторонником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и владеет изданием Israel Hayom free daily.

Адельсон не сделал никаких официальных заявлений по поводу стрельбы в Лас-Вегасе, и неизвестно, направил ли он какую-нибудь финансовую помощь пострадавшим в стрельбе 2 октября. Но, сообщается, что его дочь Шелли Адельсон пожертвовала 10 тыс. долларов в интернет-фонд GoFundMe, созданный для помощи пострадавшим.

Как сообщает издание, во время встречи в Белом доме Адельсон также критиковал Дональда Трампа за его позиции в отношении Израиля и нежелание переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
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