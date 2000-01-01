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Аймана Уду хотят лишить депутатского мандата 04.10 14:21   MIGnews.com

Орен Хазан будет добиваться изгнания Аймана Уда из Кнессета

Скандальный "ликудник" Орен Хазан обхаял своего коллегу из Арабского списка Аймана Уда за то, что тот позвонил лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе и поздравил его с воссоединением с ФАТХом.

"Айман Уда - террорист в костюме. То, что ему удавалось в течение двух лет скрывать за улыбками, было разоблачено одним телефонным звонком к Ханийе", - заявил Хазан во вторник, 3 октября.

Он обещал подать в полицию жалобу на незаконный контакт Уда с террористической организацией.

"Настало время положить этому край – мы уже достаточно говорили. Пора предпринять конкретные действия", - сказал депутат.

Хазан предупредил, что сразу после каникул в Кнессете он намеревается начать в коалиции и оппозиции сбор подписей для лишения Уда депутатского мандата.

"Мы можем и дальше говорить о неблагодарности членов Арабского списка, но пока против них не предпринять конкретных шагов, ничего не поможет, а их предательство будет только ухудшаться. Гаттас уже в тюрьме. Мы просто обязаны отправить ему в компанию и других членов его партии", - призвал Орен Хазан.

Ранее во вторник Айман Уда в телефонной беседе с Ханийе и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом поздравил их началом пути к соглашению о примирении, о чем депутат сообщил на своей странице в Twitter.
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