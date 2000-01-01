Орен Хазан будет добиваться изгнания Аймана Уда из Кнессета
Скандальный "ликудник" Орен Хазан обхаял своего коллегу из Арабского списка Аймана Уда за то, что тот позвонил лидеру ХАМАСа Исмаилу Ханийе и поздравил его с воссоединением с ФАТХом.
"Айман Уда - террорист в костюме. То, что ему удавалось в течение двух лет скрывать за улыбками, было разоблачено одним телефонным звонком к Ханийе", - заявил Хазан во вторник, 3 октября.
Он обещал подать в полицию жалобу на незаконный контакт Уда с террористической организацией.
"Настало время положить этому край – мы уже достаточно говорили. Пора предпринять конкретные действия", - сказал депутат.
Хазан предупредил, что сразу после каникул в Кнессете он намеревается начать в коалиции и оппозиции сбор подписей для лишения Уда депутатского мандата.
"Мы можем и дальше говорить о неблагодарности членов Арабского списка, но пока против них не предпринять конкретных шагов, ничего не поможет, а их предательство будет только ухудшаться. Гаттас уже в тюрьме. Мы просто обязаны отправить ему в компанию и других членов его партии", - призвал Орен Хазан.
Ранее во вторник Айман Уда в телефонной беседе с Ханийе и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом поздравил их началом пути к соглашению о примирении, о чем депутат сообщил на своей странице в Twitter.