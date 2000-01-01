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Либерман назвал Арабский список `пятой колонной` 05.10 07:15   MIGnews.com

Либерман назвал Арабский список "пятой колонной"

Министр обороны Авигдор Либерман принял участие в церемонии открытия подготовительного курса "Кинерет" в кибуце Бейт Зера - первой программы, на которой совместно обучаются евреи и арабы-христиане.

В ходе своего выступления глава оборонного ведомства заявил, что очередное "примирение" между ФАТХом и ХАМАСом на деле выливается в обмен взаимными претензиями и обвинениями в срыве этого самого "примирения".

"Это далеко не первая попытка, и даже в публичных заявлениях, как со стороны Абу Мазена, так и со стороны руководства ХАМАСа, я не вижу никакого общего знаменателя. Абу Мазен говорит: я против ливанской модели, в которой мы будем предоставлять обслуживание в гражданской сфере, а ХАМАС будет управлять территорией. А лидеры ХАМАСа заявляют: наше оружие, наше военное крыло – это не тема для переговоров. Ну и что это? Это не примирение и не переговоры. Это борьба за общественное мнение, продолжение той же самой борьбы между ФАТХом и ХАМАСом, и не более того. Пусть процесс идет своим чередом, а нам просто надо не терять бдительность", - сказал Авигдор Либерман.

Лидер партии "Наш дом Израиль" также резко выступил против Объединенного арабского списка, назвав его пятой колонной и представителем террористических организаций в Кнессете.

Напомним, глава Объединенного арабского списка Айман Уда сообщил, что он позвонил председателю ПА Абу-Мазену, а также генсеку политбюро ХАМАСа Исмаилу Хании, и поздравил их с подписанием соглашения о примирении.

"Я призываю молчаливое большинство арабских граждан Израиля, которые, в основном, лояльны к государству, а также ответственных людей, создать в своем секторе альтернативное политическое руководство, которое четко даст понять, что несмотря на всю важность для них палестинского вопроса, они в первую очередь являются гражданами Государства Израиль", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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