Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Эрдоган: Референдум в Ираке признаёт только Израиль 04.10 17:55   MIGnews.com

Эрдоган: Референдум в Ираке признаёт только Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил роль израильского разведывательного агентства "Моссад" в недавно проведённом незаконном референдуме на севере Ирака.

В ходе выступления на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в Тегеране, Эрдоган заявил: "Ни одна страна мира, кроме Израиля, не признаёт референдум, организованный региональной администрацией северного Ирака".

В прошлый понедельник, 25 сентября, в иракском Курдистане прошёл референдум о независимости автономного округа. Согласно результатам, 93% зарегистрированных избирателей выступили за независимость.

Нелегитимный референдум вызвал множество резкой критики, основанной на том, что такие опросы могут лишь сильнее ухудшить ситуацию в и без того не самом стабильном государстве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
Клоунам в Израиле не место
16:54
Полиция расследует убийство еврея
16:08
Холодная погода - к прибавлению в семье?
15:10
Трамп встретился с владельцем казино "Мандалай-Бэй"
14:56
Израиль "возвращается" на Евровидение
14:42
У владельца подлодки "Наутилус" нашли видео с убийствами
14:21
Орен Хазан будет добиваться изгнания Аймана Уда из Кнессета
14:11
У "Фукусимы" нашли источник радиации
13:39
В ООН опять жалуются на Израиль
13:07
Рэкетиров из газеты харедим обвинили в шантаже
13:01
Перед посольством Иордании в Париже взорвался скутер
12:43
Иран соболезнует США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе
12:33
Мири Регев отдыхает в стране, с которой нет дипотношений
12:22
Израиль:Клоуны-самозванцы портят имидж настоящих артистов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus