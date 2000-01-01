04.10 17:55 MIGnews.com

Эрдоган: Референдум в Ираке признаёт только Израиль

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил роль израильского разведывательного агентства "Моссад" в недавно проведённом незаконном референдуме на севере Ирака.В ходе выступления на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в Тегеране, Эрдоган заявил: "Ни одна страна мира, кроме Израиля, не признаёт референдум, организованный региональной администрацией северного Ирака".В прошлый понедельник, 25 сентября, в иракском Курдистане прошёл референдум о независимости автономного округа. Согласно результатам, 93% зарегистрированных избирателей выступили за независимость.Нелегитимный референдум вызвал множество резкой критики, основанной на том, что такие опросы могут лишь сильнее ухудшить ситуацию в и без того не самом стабильном государстве.