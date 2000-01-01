04.10 18:42 MIGnews.com

Пентагон: США не сотрудничает с ISIS

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Пентагон отреагировал на обвинения в адрес США и международной коалиции в сотрудничестве с террористической организацией "Исламское государство Ирака и Леванта" в Сирии."Коалиция всё также ставит перед собой цель разгромить ISIS. Любые заявления о том, что Соединённые Штаты или международная коалиция якобы сотрудничают с террористами, ничем не обоснованы. Более того, подобные обвинения никак не помогут проведению операции против "Исламского государства", - заявил представитель пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.Ранее стало известно о том, что главари ISIS и других террористических организаций ставят задачу по созданию новой всемирной террористической организации. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 16-м Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров спецслужб России.