04.10 21:09 MIGnews.com

Хаменеи: Израиль и США выиграют от независимости курдов

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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в среду, 4 октября сделал заявление после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.Хаменеи считает, что оба государства должны помешать курдам обрести независимость. Такая информация была предоставлена на государственном телевидении Ирана."Турция и Иран должны принять необходимые меры для того, чтобы выступить против голосования", - заявил верховный лидер Ирана.Он также добавил, что Соединённые Штаты и другие иностранные державы планируют создать новый Израиль на Ближнем Востоке, поддерживая голосование в Курдистане."Америка и Израиль останутся в выигрыше. Они хотят создать новый Израиль в регионе. Это предательство", - так звучали слова Хаменеи.Израиль, в свою очередь, отрицает участие своих представителей в голосовании, однако открыто поддерживает состоявшийся референдум курдов за независимость.Позиция Соединённых Штатов по данному вопросу отличается от израильской. В США считают, что такие шаги ещё сильнее дестабилизируют ситуацию в регионе в то время, как все силы необходимо выделить на борьбу с террористической организацией "Исламское государство Ирака и Леванта".