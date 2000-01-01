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Хаменеи: Израиль и США выиграют от независимости курдов 04.10 21:09   MIGnews.com

Хаменеи: Израиль и США выиграют от независимости курдов

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в среду, 4 октября сделал заявление после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

Хаменеи считает, что оба государства должны помешать курдам обрести независимость. Такая информация была предоставлена на государственном телевидении Ирана.

"Турция и Иран должны принять необходимые меры для того, чтобы выступить против голосования", - заявил верховный лидер Ирана.

Он также добавил, что Соединённые Штаты и другие иностранные державы планируют создать новый Израиль на Ближнем Востоке, поддерживая голосование в Курдистане.

"Америка и Израиль останутся в выигрыше. Они хотят создать новый Израиль в регионе. Это предательство", - так звучали слова Хаменеи.

Израиль, в свою очередь, отрицает участие своих представителей в голосовании, однако открыто поддерживает состоявшийся референдум курдов за независимость.

Позиция Соединённых Штатов по данному вопросу отличается от израильской. В США считают, что такие шаги ещё сильнее дестабилизируют ситуацию в регионе в то время, как все силы необходимо выделить на борьбу с террористической организацией "Исламское государство Ирака и Леванта".
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