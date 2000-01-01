04.10 07:53 MIGnews.com

Каталония провозгласит независимость

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Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять под контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет "ошибкой, которая изменит все".3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти региона в нелояльности и нарушении конституции страны."Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет", — заявил монарх.Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. В Барселоне против участников полиция применяла резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали более 900 человек. Еврокомиссия называет этот референдум незаконным и не признает ее результаты.