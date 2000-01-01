04.10 07:54 MIGnews.com

Депутат Эрель Маргалит уходит из Кнессета

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В израильском парламенте очередная ротация – 3 октября о сложении депутатских полномочий заявил Эрель Маргалит. Он стал уже вторым членом "Сионистского лагеря" за неделю, который подал в отставку. Ранее стало известно об отставке профессора Мануэля Трахтенберга.Как заявил он во вторник, после работы в Кнессете он вернется в свой инвестиционный фонд Jerusalem Venture Partners. Маргалит признался, что решение оставить должность парламентария последовало после провала на выборах лидера "Аводы", на которых он проиграл экс-министру экологии Ави Габаю."Не секрет, что я хотел быть избраться главой "Аводы" и стать кандидатом на пост премьер-министра. Члены партии посчитали иначе, и я уважаю их выбор", - написал он на своей странице в Facebook.Ави Габай принял отставку Маргалита и пожелал ему успехов, заявив, что сожалеет об отставке депутата Маргалита и поздравляет его с решением развивать периферию и новые области роста в стране."Сегодня вечером я говорил с депутатом Маргалитом, и я доволен что, несмотря на его отставку из Кнессета, Эрель намерен продолжать сотрудничество с "Аводой", - гласит заявление лидера партии.Вакантное место достанется заместительнице градоначальника Йокнеам-Илит (Северная Галилея), директору Еврейского национального фонда по связям с общественностью и главе женского движения "Аводы" Лее Фадиде."Мне жаль слышать об отставке Эреля, который внес большой вклад в борьбу с коррупцией и в развитие периферии. Я уверена, что он продолжит работать над этим даже за стенами Кнессета", - заявила она.