04.10 09:00 MIGnews.com

После праздников полиция допросит Нетаниягу еще 4 раза

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После еврейских Высоких праздников полиция вернется к допросам премьер-министра Биньямина Нетаниягу по расследованию вменяемых ему коррупционных дел. Как сообщила 3 октября израильская общественная вещательная корпорация "Кан", правоохранители собираются не менее четырех раз допросить главу правительства.Напомним, что речь идет о так называемых "деле 1000" и "деле 2000", которые связаны с незадекларированными подарками, которые делали семейству Нетаниягу различные бизнесмены, и со сговором, в который премьер вступил с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозесом, о том, что последний снизит градус критики Нетаниягу в своем издании взамен на поддержку премьером закона о снижении влияния самой тиражируемой газеты - "Исраэль Хайом".Как сообщают в "Кане", полицейские собрали "множество доказательств" правонарушений со стороны премьера и рассчитывают на его "терпеливую реакцию".Бывший премьер-министр Эхуд Барак прокомментировал вчерашний репортаж Кана, заявив, что Нетаниягу неотвратимо приближается к моменту своей отставки."Правым становится все тяжелее, и это прискорбно. Но "ликудники" – люди чести. Биби придется покинуть Бальфур (улица, на которой находится иерусалимская резиденция премьер-министра – ред.). Жаль, что все происходит именно так", - написал он в Twitter.