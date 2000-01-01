04.10 09:26 MIGnews.com
Король Испании обрушился с критикой на власти Каталонии
Во вторник, 3 октября в телевизионном обращении к нации король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, сообщает агентство Reuters.
Испанский король обвинил каталонских лидеров в разрушительных демократических принципах и делении каталонского общества.
Король подчеркнул, что сложившаяся ситуация чрезвычайно серьёзна. По его словам, поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.
В заключение своей речи король Испании призвал испанцев и каталонцев уважать закон и конституцию.
Напомним, что в воскресенье, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. 90% избирателей поддержали независимость.
Во время проведения голосования произошли столкновения между полицией и активистами. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.
Тем временем глава Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что намерен в течение нескольких дней объявить о независимости региона, сообщает Reuters.
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