04.10 09:26 MIGnews.com

Король Испании обрушился с критикой на власти Каталонии

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Во вторник, 3 октября в телевизионном обращении к нации король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, сообщает агентство Reuters.Испанский король обвинил каталонских лидеров в разрушительных демократических принципах и делении каталонского общества.Король подчеркнул, что сложившаяся ситуация чрезвычайно серьёзна. По его словам, поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.В заключение своей речи король Испании призвал испанцев и каталонцев уважать закон и конституцию.Напомним, что в воскресенье, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. 90% избирателей поддержали независимость.Во время проведения голосования произошли столкновения между полицией и активистами. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.Тем временем глава Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что намерен в течение нескольких дней объявить о независимости региона, сообщает Reuters.