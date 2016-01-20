Насралла: Израиль - слабее ISIS, мы готовы к великой войне

В то же время, в интервью доминировали две темы - иранские протесты и “аль-Кудс”.
По поводу Ирана Насралла сообщил следующее: “Когда речь заходит об Иране я спокоен. Причин для беспокойства нет. Проблема не с иранским режимом, все течения которого объединились, но проблема порождена банкротством банков. Преимущество протестов в том, что они подтолкнули все партии в Иране к дискуссии и сотрудничеству. Протесты стали катализатором для поиска решений”.
Его преподобие также сообщило: “Результаты нынешних протестов разочаруют Трампа. Надежды Трампа и всех тех, кто рассчитывал на то, что протесты приведут к хаосу в Иране не оправдаются”.
Насралла также сообщил, что “Америка, Израиль и Саудовская Аравия вышли на сцену” с началом иранских протестов.
Далее Насралла перешел к Иерусалиму. Он заявил: “Так называемый мирный процесс многократно продемонстрировал, что он ведет в никуда. Мы обсуждаем с палестинскими фракциями активацию интифады и предоставляем поддержку для этого”.
Насралла указал, что все палестинские фракции “по меньшей мере, согласны по вопросу об Иерусалиме”. Он провозгласил: “Никто не посмеет оставить ни крупицы земли Палестины, ни одной буквы в ее имени. Палестинский народ не сдастся”.
Насралла далее заявил, что "Биньямин Нетаниягу толкает регион к войне" и предупредил: “Если большая война вспыхнет в регионе, вы не знаете, где она начнется и к чему она приведет. Но Ось Сопротивления готова к такой войне и эта война предоставит нам новые возможности. Сопротивление готовится и получает все виды вооружений для этой будущей войны”.
Более того, по словам Насраллы “ливанское Сопротивление удивит любую современную армию в будущей войне. Он сказал: “Если начнется великая война - любые варианты возможны, включая вторжение в Галилею и за Галилею”.
Насралла сказал: Мы получили заверения от воинов Ансар Аллах (шиитская милиция хути в Йемене) о том, что они готовы прислать на помощь тысячи своих товарищей в случае войны с Израилем Несмотря на то, что война против ISIS была трудней, чем война с Израилем, она могла бы закончиться раньше, если бы террористам не помогала Америка”.
Существует высокая вероятность того, что речь не идет о бахвальстве и пустых угрозах. В Сирии “Хизбалле” пришлось сменить свои цели, ее главная задача – захват территории и сохранение контроля над ней. При этом она ведет войну против квази-конвенциональных сил, которые применяют тактику герильи. Раньше “Хизбалла” воевала против ЦАХАЛа малыми группами на знакомой местности, но теперь она развертывает сотни бойцов в наступательных операциях на чужой территории. Для боевиков и командиров “Хизбаллы” такой опыт меняет их взгляд на то, каким образом можно наиболее эффективно победить в битве, а участие России означает, что они получают эти уроки от одной из лучших армий в мире.Подробнее об этом можно прочитать в материале "“Хизбалла” в российской школе военного искусства".