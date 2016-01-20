Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Насралла: Израиль - слабее ISIS, мы готовы к великой войне 05.01 11:04   MIGnews.com

Насралла: Израиль - слабее ISIS, мы готовы к великой войне

Лидер “Хизбаллы” шейх Хасан Насралла дал большое интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

Насралла выразил свое мнение по широкому кругу вопросов, ответил на “провокационные” вопросы журналиста и даже рассказал о том, какая у него зарплата и как он на нее живет.

В то же время, в интервью доминировали две темы - иранские протесты и “аль-Кудс”.

По поводу Ирана Насралла сообщил следующее: “Когда речь заходит об Иране я спокоен. Причин для беспокойства нет. Проблема не с иранским режимом, все течения которого объединились, но проблема порождена банкротством банков. Преимущество протестов в том, что они подтолкнули все партии в Иране к дискуссии и сотрудничеству. Протесты стали катализатором для поиска решений”.

Его преподобие также сообщило: “Результаты нынешних протестов разочаруют Трампа. Надежды Трампа и всех тех, кто рассчитывал на то, что протесты приведут к хаосу в Иране не оправдаются”.

Насралла также сообщил, что “Америка, Израиль и Саудовская Аравия вышли на сцену” с началом иранских протестов.

Далее Насралла перешел к Иерусалиму. Он заявил: “Так называемый мирный процесс многократно продемонстрировал, что он ведет в никуда. Мы обсуждаем с палестинскими фракциями активацию интифады и предоставляем поддержку для этого”.

Насралла указал, что все палестинские фракции “по меньшей мере, согласны по вопросу об Иерусалиме”. Он провозгласил: “Никто не посмеет оставить ни крупицы земли Палестины, ни одной буквы в ее имени. Палестинский народ не сдастся”.

Насралла далее заявил, что "Биньямин Нетаниягу толкает регион к войне" и предупредил: “Если большая война вспыхнет в регионе, вы не знаете, где она начнется и к чему она приведет. Но Ось Сопротивления готова к такой войне и эта война предоставит нам новые возможности. Сопротивление готовится и получает все виды вооружений для этой будущей войны”.

Более того, по словам Насраллы “ливанское Сопротивление удивит любую современную армию в будущей войне. Он сказал: “Если начнется великая война - любые варианты возможны, включая вторжение в Галилею и за Галилею”.

Насралла сказал: Мы получили заверения от воинов Ансар Аллах (шиитская милиция хути в Йемене) о том, что они готовы прислать на помощь тысячи своих товарищей в случае войны с Израилем Несмотря на то, что война против ISIS была трудней, чем война с Израилем, она могла бы закончиться раньше, если бы террористам не помогала Америка”.

Существует высокая вероятность того, что речь не идет о бахвальстве и пустых угрозах. В Сирии “Хизбалле” пришлось сменить свои цели, ее главная задача – захват территории и сохранение контроля над ней. При этом она ведет войну против квази-конвенциональных сил, которые применяют тактику герильи. Раньше “Хизбалла” воевала против ЦАХАЛа малыми группами на знакомой местности, но теперь она развертывает сотни бойцов в наступательных операциях на чужой территории. Для боевиков и командиров “Хизбаллы” такой опыт меняет их взгляд на то, каким образом можно наиболее эффективно победить в битве, а участие России означает, что они получают эти уроки от одной из лучших армий в мире.Подробнее об этом можно прочитать в материале "“Хизбалла” в российской школе военного искусства".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:52
МИД ФРГ: Европу пытаются расколоть
14:49
Удар стихии: Штормовые ветры и дожди в Израиле  
14:35
Пара сатанистов принесла друг друга в жертву
13:57
Эрдоган: справедливость США - мировая проблема
13:19
Болгария: местные сепаратисты хотят расколоть страну
13:13
Израиль: водительские права за границей недействительны
12:45
“ХАМАС продолжает пересекать красные линии”
11:50
Нациста приговорили к тюрьме за насмешку над Освенцимом
11:08
Беннет: UNRWA – террористическая организация
10:38
Адельсон подарил MDA 5 машин скорой помощи
10:06
ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя
09:51
Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу
09:29
Суд освободил кузину Ахад Тамими
09:14
Сеул и Пхеньян: переговоры пройдут на следующей неделе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus