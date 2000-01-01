05.01 11:08 MIGnews.com

Беннет: UNRWA – террористическая организация

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Министр просвещения Нафтали Беннет (“Еврейский дом”) прокомментировал решение администрации Белого дома прекратить оказание помощи UNRWA (Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам).“UNRWA является террористической организацией. Само его существование увековечивает печальную ситуацию жителей Газы, которые стенают под властью ХАМАСа”, - цитирует Аруц Шева слова министра образования.Беннет добавил: “Помощь жителям Газы не должна быть чем-либо отличаться от помощи сирийским жителям, которые живут под властью террора, или [помощи] любой другой группе потомков беженцев во всем мире”.Также министр отметил, что прекращение помощи организации было правильным решением администрации США.Беннет выразил надежду на то, что все в израильском правительстве в том числе и МИД, поддержат решение Трампа о сокращении бюджета организации, “в которой работают террористы ХАМАС и в школах которой прячут ракеты”.