05.01 13:19 MIGnews.com

Болгария: местные сепаратисты хотят расколоть страну

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Северо-западные регионы Болгарии собираются провести референдум об отделении от страны. После обретения независимости они планируют присоединиться к составу Румынии. Об этом сообщает болгарский канал Нова.Речь идет регионах Видин, Враца и Монтана. Сообщается, что организатором сбора подписей является Борис Каменов. Отвечая на вопрос журналистов о причинах желания отделения, он заявил, что такое решение связано с очень высоким уровнем коррупции в стране. По его словам, в Румынии гораздо эффективней судебная система и борьба с коррупцией, чем в Болгарии. Поэтому независимые регионы и хотят присоединиться именно к ней.Также местные сепаратисты выразили недовольство уровнем безработицы, процветающей в регионах.Ранее президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон.