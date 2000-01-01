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Болгария: местные сепаратисты хотят расколоть страну 05.01 13:19   MIGnews.com

Болгария: местные сепаратисты хотят расколоть страну

Северо-западные регионы Болгарии собираются провести референдум об отделении от страны. После обретения независимости они планируют присоединиться к составу Румынии. Об этом сообщает болгарский канал Нова.

Речь идет регионах Видин, Враца и Монтана. Сообщается, что организатором сбора подписей является Борис Каменов. Отвечая на вопрос журналистов о причинах желания отделения, он заявил, что такое решение связано с очень высоким уровнем коррупции в стране. По его словам, в Румынии гораздо эффективней судебная система и борьба с коррупцией, чем в Болгарии. Поэтому независимые регионы и хотят присоединиться именно к ней.

Также местные сепаратисты выразили недовольство уровнем безработицы, процветающей в регионах.

Ранее президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон.
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