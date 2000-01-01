Эрдоган: справедливость США - мировая проблема

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американское правительство в лицемерии в подходе к международному праву в ходе пресс-конференции в Анкаре.
Комментируя решение жури присяжных в США по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, которого обвинили в нарушении санкций против Ирана, Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" заставляет беспокоиться весь мир.
"Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе", – сказал он.
В марте 2017 года в США засудили турецкого бизнесмена за попытку помочь Тегерану обойти санкции, которые были против нее наложены. Окончательный приговор обвиняемому вынесут 11 апреля.
В Анкаре уверены, что мужчина был арестован по просьбе сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в стране. Сам же Гюлен отрицает свою причастность к путчу.