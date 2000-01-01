05.01 13:57 MIGnews.com

Эрдоган: справедливость США - мировая проблема

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американское правительство в лицемерии в подходе к международному праву в ходе пресс-конференции в Анкаре.Комментируя решение жури присяжных в США по делу заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, которого обвинили в нарушении санкций против Ирана, Эрдоган заявил, что "справедливость по-американски" заставляет беспокоиться весь мир."Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе", – сказал он.В марте 2017 года в США засудили турецкого бизнесмена за попытку помочь Тегерану обойти санкции, которые были против нее наложены. Окончательный приговор обвиняемому вынесут 11 апреля.В Анкаре уверены, что мужчина был арестован по просьбе сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти Турции обвиняют в попытке госпереворота в стране. Сам же Гюлен отрицает свою причастность к путчу.