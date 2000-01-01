05.01 22:18 MIGnews.com

Китай намерен пресекать нарушения резолюций ООН по КНДР

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Власти Китая будут принимать жёсткие меры в отношении любых частных лиц или организаций, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.“Китайское правительство в соответствии с существующими нормами законодательства будет жёстко карать любые нарушения резолюций СБ ООН, выявленные в ходе проверок”, — цитирует ТАСС дипломата.Он отметил, что Китай неизменно выполняет возложенные на него обязанности.“Мы настроены решительно и не позволим, чтобы отдельные частные лица или компании КНР занимались деятельностью, которая бы осуществлялась вопреки резолюциям”, —резюмировал Гэн Шуан.