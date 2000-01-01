05.01 14:52 MIGnews.com

МИД ФРГ: Европу пытаются расколоть

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Россия, Китай и США ни во что не ставят Евросоюз и пренебрегают им в угоду собственным интересам. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.По его словам, старшее поколение немцев привело страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, но это напрямую зависит от экономической силы государства."В действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его", - выразил мнение министр.Дипломат уточнил, что сейчас эти страны отстаивают исключительно свои интересы, переключившись на других "партнеров".Кроме того, Габриэль опасается распространения в Европе авторитарного режима, который сейчас имеется в странах, управляемых исключительно своими национальными интересами, ставя их выше интересов мирового сообщества."Мы, европейцы, так не делаем. Но именно поэтому эти авторитарно управляемые государства посмеиваются над нами", — подчеркнул он. Также он заявил, что Вашингтон пытается распространить свое влияние на Европейский союз и расколоть его. "Первые трещины в Европе уже заметны, а в будущем защищать свою свободу европейцам придется более активно, чем в прошлом", — отметил министр, добавив, что Китай действует подобным образом, но при этом, не пытаясь расколоть Европу.