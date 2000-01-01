Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







05.01 14:52   MIGnews.com

МИД ФРГ: Европу пытаются расколоть

Россия, Китай и США ни во что не ставят Евросоюз и пренебрегают им в угоду собственным интересам. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, старшее поколение немцев привело страну к высокому уровню благосостояния и миролюбивости, но это напрямую зависит от экономической силы государства.

"В действительности у Москвы, Пекина и Вашингтона есть кое-что общее: они ни во что не ставят Европейский союз. Они презирают его", - выразил мнение министр.

Дипломат уточнил, что сейчас эти страны отстаивают исключительно свои интересы, переключившись на других "партнеров".

Кроме того, Габриэль опасается распространения в Европе авторитарного режима, который сейчас имеется в странах, управляемых исключительно своими национальными интересами, ставя их выше интересов мирового сообщества.

"Мы, европейцы, так не делаем. Но именно поэтому эти авторитарно управляемые государства посмеиваются над нами", — подчеркнул он. Также он заявил, что Вашингтон пытается распространить свое влияние на Европейский союз и расколоть его. "Первые трещины в Европе уже заметны, а в будущем защищать свою свободу европейцам придется более активно, чем в прошлом", — отметил министр, добавив, что Китай действует подобным образом, но при этом, не пытаясь расколоть Европу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
Удар стихии: Штормовые ветры и дожди в Израиле  
14:35
Пара сатанистов принесла друг друга в жертву
13:57
Эрдоган: справедливость США - мировая проблема
13:19
Болгария: местные сепаратисты хотят расколоть страну
13:13
Израиль: водительские права за границей недействительны
12:45
“ХАМАС продолжает пересекать красные линии”
11:50
Нациста приговорили к тюрьме за насмешку над Освенцимом
11:08
Беннет: UNRWA – террористическая организация
10:38
Адельсон подарил MDA 5 машин скорой помощи
10:06
ЕС: Иран казнил несовершеннолетнего правонарушителя
09:51
Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу
09:29
Суд освободил кузину Ахад Тамими
09:14
Сеул и Пхеньян: переговоры пройдут на следующей неделе
08:53
ХАМАС: только сила сработает против Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus