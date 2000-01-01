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ООН призвал Иран минимизировать применение силы | Фото: Thinkstock06.01 02:39   MIGnews.com

ООН призвал Иран минимизировать применение силы

Власти Ирана должны свести к минимуму использование силы в отношении демонстрантов и обеспечить соблюдение их прав, говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

Заявление подписали спецдокладчик по ситуации с правами человека в Иране Асма Джахангир, спецдокладчик по праву на свободу выражения мнения Дэвид Кэй, спецдокладчик по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар и спецдокладчик по ситуации с правозащитниками Мишель Форст.

В своем заявлении эксперты ООН выразили обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны властей Ирана во время массовых протестов в стране, сообщает РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, как власти ответили на протесты… Инструкции правительства представителям Стражей исламской революции жестко отвечать на протесты, а также угрозы со стороны судебных органов о тяжких наказаниях, являются неприемлемыми", — говорится в документе.
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