06.01 02:39 MIGnews.com

ООН призвал Иран минимизировать применение силы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Ирана должны свести к минимуму использование силы в отношении демонстрантов и обеспечить соблюдение их прав, говорится в совместном заявлении спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.Заявление подписали спецдокладчик по ситуации с правами человека в Иране Асма Джахангир, спецдокладчик по праву на свободу выражения мнения Дэвид Кэй, спецдокладчик по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар и спецдокладчик по ситуации с правозащитниками Мишель Форст.В своем заявлении эксперты ООН выразили обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны властей Ирана во время массовых протестов в стране, сообщает РИА Новости."Мы обеспокоены тем, как власти ответили на протесты… Инструкции правительства представителям Стражей исламской революции жестко отвечать на протесты, а также угрозы со стороны судебных органов о тяжких наказаниях, являются неприемлемыми", — говорится в документе.