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Россия убеждает США вести себя сдержанно с КНДР 05.01 16:46   MIGnews.com

Россия убеждает США вести себя сдержанно с КНДР

Восстановление линии специальной связи между Северной Кореей и Южной Кореей - позитивное продвижение по оценкам России. Такое заявление в пятницу, 5 января, прозвучало от заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Прежде всего мы, конечно, с удовлетворением отмечаем готовность Сеула и Пхеньяна к прямым контактам... Горячая линия - это полезный и важный инструмент деэскалации в непредвиденных обстоятельствах. Мы считаем, что это шаг в нужном направлении", - цитирует информационное агентство ТАСС заявление Рябкова.

Политик также отметил, что Россия продолжит работу со всеми сторонами, принимающими участие в стабилизации ситуации на Корейском полуострове для того, чтобы оказать максимальное влияние на решение конфликта.

"Мы продолжим упорную и последовательную работу со всеми сторонами в интересах использования каждого, любого шанса на оздоровление обстановки", - добавил он.

Кроме того, по словам Рябкова Россия ведёт переговоры с Соединёнными Штатами по данному вопросу и призывает к сдержанности для того, чтобы не разрушить усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

"В этой ситуации другим участникам этой драмы следует проявлять максимальную осторожность, взвешенность и сдержанность в высказываниях и оценках, чтобы не подорвать столь хрупкий шанс на какой-то более-менее устойчивый политический процесс"...Заявления угрожающего характера, сигналы, пусть даже не со стороны официальных лиц, а со стороны политиков, все равно оказывают воздействие на обстановку, - убеждён дипломат.
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