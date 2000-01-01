05.01 16:39 MIGnews.com

"Исламское государство" объявило войну ХАМАСу

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На фоне эскалации отношений между двумя террористическими группировками египетский отросток ISIS опубликовал ролик, в котором объявил войну ХАМАС. На видео "Вилаят Синай" призвал своих членов уничтожать членов палестинской организации и в качестве примера казнил джихадиста, подозреваемого в контрабанде оружия в сектор Газа.На 22-минутном ролике член "ISIS на Синайском полуострове", палестинец из Газы Абу Касем аль-Макдиси обвинил ХАМАС в применении поставляемого оружие против сторонников салафитов и в том, что он не дает им переправляться из палестинского анклава на Синай.Аль-Макдиси призвал своих зрителей атаковать штаб-квартиру службы безопасности и суды ХАМАСа в Газе, назвав их "столпами тирании".В конце видео, он заявил о смертном приговоре, который был вынесен члену "Исламского государства" Мусе Абу Замату за контрабанду оружия военизированному крылу ХАМАСа – бригадам "Изз ад-Дин аль-Кассам". После этого мужчине выстрелили в затылок.К слову, позже палача опознали как бывшего члена "Изз ад-Дин аль Кассам" Мухаммада аль-Даджани. В палестинской прессе его семья уже осудила поступок своего родича.Кроме этого, Аль-Макдиси обвинил ХАМАС в неспособности помешать президенту США Дональду Трампу признать Иерусалим столицей Израиля и в "некорректной" причине борьбы с евреями. Мол, ХАМАС убивает евреев из-за "оккупации Палестины", а не из-за их "ложного вероучения". Также палестинскую группировку обвинили в союзничестве с Ираном, который уничтожает боевиков ISIS в Сирии и Ираке.Представитель ХАМАСа Салах Бардавиль уже назвал видео сфабрикованным и нарек его "продуктом сионистов".