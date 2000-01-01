Руанда и Уганда не примут нелегалов из Израиля

В рамках программы будут усилены подразделения Управления регистрации населения и миграции по обеспечению соблюдения закона, а также было одобрено рамочное соглашение о материальном поощрении добровольного выезда инфильтрантов в размере 3500 долларов.
И хотя официально страны, в которые они выезжают, не оглашаются, журналисты утверждают, что это – Руанда и Уганда. Однако правительства Руанды и Уганды отказываются признавать существование каких-либо договоренностей с Израилем по размещению тысяч африканских мигрантов, которые должны покинуть Еврейское государство в течение следующих трех месяцев.
Агентству The Associated Press замминистра иностранных дел Руанды Оливье Ндугурире заявил, что его страна не заключала с Израилем никаких соглашений о размещении просителей убежища.
"Около трех или четырех лет назад между нашими странами велись переговоры на эту тему, но мы никогда не подписывали соглашений этого по этому вопросу", - сказал он, добавив, что в настоящее время Руанда ведет переговоры о размещении нескольких тысяч африканских мигрантов из Ливии.
Государственный министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием также заявил об отсутствии такого рода договоренностей с Израилем.
"Это фейковые новости. Мы не знаем, откуда они взялась и почему они продолжают распространяться", - сказал он.