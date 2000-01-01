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Руанда и Уганда не примут нелегалов из Израиля 05.01 17:29   MIGnews.com

Руанда и Уганда не примут нелегалов из Израиля

Как уже сообщалось, на этой неделе правительство утвердило программу, призванную способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля в третьи страны.

В рамках программы будут усилены подразделения Управления регистрации населения и миграции по обеспечению соблюдения закона, а также было одобрено рамочное соглашение о материальном поощрении добровольного выезда инфильтрантов в размере 3500 долларов.

И хотя официально страны, в которые они выезжают, не оглашаются, журналисты утверждают, что это – Руанда и Уганда. Однако правительства Руанды и Уганды отказываются признавать существование каких-либо договоренностей с Израилем по размещению тысяч африканских мигрантов, которые должны покинуть Еврейское государство в течение следующих трех месяцев.

Агентству The Associated Press замминистра иностранных дел Руанды Оливье Ндугурире заявил, что его страна не заключала с Израилем никаких соглашений о размещении просителей убежища.

"Около трех или четырех лет назад между нашими странами велись переговоры на эту тему, но мы никогда не подписывали соглашений этого по этому вопросу", - сказал он, добавив, что в настоящее время Руанда ведет переговоры о размещении нескольких тысяч африканских мигрантов из Ливии.

Государственный министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием также заявил об отсутствии такого рода договоренностей с Израилем.

"Это фейковые новости. Мы не знаем, откуда они взялась и почему они продолжают распространяться", - сказал он.
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