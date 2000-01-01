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Косово могло поддержать в ООН признание Трампом Иерусалима | Фото: Estonian Foreign Ministry/Flickr05.01 17:51   MIGnews.com

Косово могло поддержать в ООН признание Трампом Иерусалима

Косово могло бы проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и перемещении посольства в этот город Тель-Авива, заявил президент Косово Хашим Тачи албанской прессе.

Нет, конечно же, это не было заигрывание с Израилем, который, к слову, до сих пор не признал независимость преимущественно мусульманского Косово.

В интервью газете Express Тачи заверил журналистов в готовности "все время" голосовать в соответствии с внешнеполитической повесткой Вашингтона с единственной целью – добиться полного членства своего государства в Организации Объединенных Наций.

Напомним, что 21 декабря лишь 9 стран проголосовали против признания Иерусалима израильской столицей, еще 35 стран воздержались и около двух десятков отсутствовали на спецсессии Генассамблеи ООН.
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