05.01 17:51 MIGnews.com

Косово могло поддержать в ООН признание Трампом Иерусалима

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Косово могло бы проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей признание Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и перемещении посольства в этот город Тель-Авива, заявил президент Косово Хашим Тачи албанской прессе.Нет, конечно же, это не было заигрывание с Израилем, который, к слову, до сих пор не признал независимость преимущественно мусульманского Косово.В интервью газете Express Тачи заверил журналистов в готовности "все время" голосовать в соответствии с внешнеполитической повесткой Вашингтона с единственной целью – добиться полного членства своего государства в Организации Объединенных Наций.Напомним, что 21 декабря лишь 9 стран проголосовали против признания Иерусалима израильской столицей, еще 35 стран воздержались и около двух десятков отсутствовали на спецсессии Генассамблеи ООН.