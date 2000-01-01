Латвийский депутат назвал русский языком "сионизма"
Скандал с переводом государственного образования в Латвии на государственный язык перешел в весьма неожиданное русло. Заместитель спикера латвийского Сейма Александр Кирштейнс не нашел ничего лучшего, кроме как заклеймить противников этой инициативы пособниками "мирового сионизма".
Tapēc, jau, visas kampaņas pret izglītību valsts valodā organizē Ždanoka, Giļmans, Plinners & Co. https://t.co/EKMJm5LNf8
И, безусловно, у него есть неоспоримые доказательства в пользу своей версии, а именно "еврейские фамилии" лидеров протеста: сопредседателей Русского союза Латвии Татьяны Жданок и Якова Плинера, а также общественного деятеля Александра Гильмана.
Nav vienas, bet bez idiša un ivrita, vēl vairākas. Kā starptautiskā cionisma valodas atzītas - ivrits, angļu un krievu valoda, tapēc krieviski runājošie ir tik bezkaunīgi. https://t.co/p2vAY6phH0
Однако только лишь на русском Кирштейнс не остановился, назвав "языками международного сионизма" идиш, иврит и почему-то английский. Именно поэтому, пишет он в своем Twitter, русскоязычные жители Латвии столь "бесстыдны".
Особой иронии этой ситуации добавляет то, что, как выяснили журналисты, родственники опального политика по материнской линии носили "типичную латвийскую" фамилию Сливкин.