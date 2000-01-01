05.01 18:31 MIGnews.com

Латвийский депутат назвал русский языком "сионизма"

Tapēc, jau, visas kampaņas pret izglītību valsts valodā organizē Ždanoka, Giļmans, Plinners & Co. https://t.co/EKMJm5LNf8 — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 2 января 2018 г.

Nav vienas, bet bez idiša un ivrita, vēl vairākas. Kā starptautiskā cionisma valodas atzītas - ivrits, angļu un krievu valoda, tapēc krieviski runājošie ir tik bezkaunīgi. https://t.co/p2vAY6phH0 — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 2 января 2018 г.

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Комментарии

Скандал с переводом государственного образования в Латвии на государственный язык перешел в весьма неожиданное русло. Заместитель спикера латвийского Сейма Александр Кирштейнс не нашел ничего лучшего, кроме как заклеймить противников этой инициативы пособниками "мирового сионизма".И, безусловно, у него есть неоспоримые доказательства в пользу своей версии, а именно "еврейские фамилии" лидеров протеста: сопредседателей Русского союза Латвии Татьяны Жданок и Якова Плинера, а также общественного деятеля Александра Гильмана.Однако только лишь на русском Кирштейнс не остановился, назвав "языками международного сионизма" идиш, иврит и почему-то английский. Именно поэтому, пишет он в своем Twitter, русскоязычные жители Латвии столь "бесстыдны".Особой иронии этой ситуации добавляет то, что, как выяснили журналисты, родственники опального политика по материнской линии носили "типичную латвийскую" фамилию Сливкин.