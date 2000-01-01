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Латвийский депутат назвал русский языком `сионизма` 05.01 18:31   MIGnews.com

Латвийский депутат назвал русский языком "сионизма"

Скандал с переводом государственного образования в Латвии на государственный язык перешел в весьма неожиданное русло. Заместитель спикера латвийского Сейма Александр Кирштейнс не нашел ничего лучшего, кроме как заклеймить противников этой инициативы пособниками "мирового сионизма".


И, безусловно, у него есть неоспоримые доказательства в пользу своей версии, а именно "еврейские фамилии" лидеров протеста: сопредседателей Русского союза Латвии Татьяны Жданок и Якова Плинера, а также общественного деятеля Александра Гильмана.


Однако только лишь на русском Кирштейнс не остановился, назвав "языками международного сионизма" идиш, иврит и почему-то английский. Именно поэтому, пишет он в своем Twitter, русскоязычные жители Латвии столь "бесстыдны".

Особой иронии этой ситуации добавляет то, что, как выяснили журналисты, родственники опального политика по материнской линии носили "типичную латвийскую" фамилию Сливкин.
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