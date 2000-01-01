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Россия продолжит помогать Сирии в 2018 году | Фото: Thinkstock06.01 04:43   MIGnews.com

Россия продолжит помогать Сирии в 2018 году

В 2017 году Россия оказала помощь Сирии в успешной борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта". Однако на этом участие России в урегулировании ситуации в Сирии не окончится. В 2018 году перед РФ стоит задача помочь сирийцам в достижении мира.

"Россия, которая помогла [президенту Сирии] Башару Асаду победить в войне, должна теперь помочь выиграть мир, что представляется гораздо более трудной задачей", - приводит информационное агентство ТАСС перевод статьи в швейцарском издании Tribune de Geneve.

"Россия - единственное государство, осуществившее столь большой рывок, свидетельствующий о ее прагматичной и творческой дипломатии. Дозируя и комбинируя военные акции, гуманитарную и дипломатическую поддержку, Москва навязала свою линию в урегулировании сирийского конфликта", - подчеркивает Tribune de Geneve. "

"Кто бы мог тогда заключить пари, что по прошествии двадцати лет Россия вновь утвердится в качестве ключевого игрока в международных отношениях, а над прядью волос американского президента будут подшучивать в четырех концах света?" - резюмирует издание.
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