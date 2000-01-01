06.01 04:43 MIGnews.com

Россия продолжит помогать Сирии в 2018 году

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В 2017 году Россия оказала помощь Сирии в успешной борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта". Однако на этом участие России в урегулировании ситуации в Сирии не окончится. В 2018 году перед РФ стоит задача помочь сирийцам в достижении мира."Россия, которая помогла [президенту Сирии] Башару Асаду победить в войне, должна теперь помочь выиграть мир, что представляется гораздо более трудной задачей", - приводит информационное агентство ТАСС перевод статьи в швейцарском издании Tribune de Geneve."Россия - единственное государство, осуществившее столь большой рывок, свидетельствующий о ее прагматичной и творческой дипломатии. Дозируя и комбинируя военные акции, гуманитарную и дипломатическую поддержку, Москва навязала свою линию в урегулировании сирийского конфликта", - подчеркивает Tribune de Geneve. ""Кто бы мог тогда заключить пари, что по прошествии двадцати лет Россия вновь утвердится в качестве ключевого игрока в международных отношениях, а над прядью волос американского президента будут подшучивать в четырех концах света?" - резюмирует издание.