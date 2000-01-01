Дональд Трамп заморозил транш UNRWA

Администрация Дональда Трампа заморозила 125 млн. долларов, которые должны были быть перечислены на счет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA, или БАПОР) 1 января.
Об этом со ссылкой на три независимых источника сообщил 10-ый канал израильского телевидения. По его данным, эта сумма составляет третью часть от средств, которые ежегодно переводятся из госказны США агентству UNRWA.
На правах анонимности три дипломата заявили "десятке", что деньги будут заморожены, пока администрация не закончит "пересматривать" свою помощь палестинцам, о чем ранее объявили президент Трампа и постпред США в ООН Никки Хейли.
По их словам, два дня назад представители американской администрации уже предупредили ООН о том, что президент Дональд Трамп может вообще не перечислить замороженную сумму или даже увеличить "штраф" до 180 млн. долларов, то есть до половины всей доли США в финансировании UNRWA.
Стоит отметить, что Штаты являются крупнейшим донором агентства, их доля составляет примерно четверть ежегодного бюджета организации.
Напомним, что в израильском МИДе раскритиковали возможность прекращения американского финансирования UNRWA, что, как считают в ведомстве, "может ухудшить гуманитарную ситуацию и привести к гуманитарной катастрофе в Газе". С такой позицией уже выразили свое несогласие министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан и министр просвещения Нафтали Беннет.