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`Шахид Дери` взорвал Израиль 05.01 21:19   MIGnews.com

"Шахид Дери" взорвал Израиль

Карикатура на министра внутренних дел Израиля, председателя ШАСа Арье Дери, изображающая его террористом-смертником, взрывающимся около круглосуточного супермаркета распространенной в Тель-Авиве сети AM:PM (а в иносказательном смысле – уничтожающим светский образ жизни), произвела настоящий фурор в израильском политикуме.


Шарж Амоса Бидермана появился в "Гаареце" под названием "Рабочий инцидент" – отсылка к "рабочим инцидентам" ХАМАСа, когда боевики гибнут под завалами туннелей или взрываются, создавая бомбы. Очевидно, таким образом, автор хотел передать "взрыв" "законопроекта о супермаркетах" из-за чрезмерной деятельности Дери для его принятия.

Председатель "Яадут а-Тора" Яаков Лицман назвал карикатуру "дичайшим подстрекательством", заявив, что она ухудшает политический дискурс в стране.

Депутат от ШАСа Михаэль Малкиэли обвинил "Гаарец" в нахождении все новых способов "побить рекорды зла, отрешенности, ненависти и подстрекательства в отношении всех, кто думает иначе, чем они".

Религиозный журналист Арье Эльрих, опубликовавший карикатуру в своем твиттере пишет издателю Гаарец Амосу Шокену: “Ты что, головой ударился? Совсем свихнулся? Изобразить Дери террористом? Как было возможно настолько подстрекательскую и карикатуру опубликовать в твоей газете? Нет границ для вульгарности?”

Даже в оппозиции не оценили шарж: член Кнессета Айелет Нахмиас-Вербин ("Сионистский лагерь") назвала его "неуместным, если не сказать больше".
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