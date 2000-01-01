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Результаты расследований по Нетаниягу огласят на Песах | Фото: Амос Бен Гершом, GPO05.01 21:47   MIGnews.com

Результаты расследований по Нетаниягу огласят на Песах

Израильская полиция пересмотрела свои планы обнародовать итоги двух расследований о предполагаемой коррупции в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его окружения в первые недели этого года.

Как со ссылкой на свои источники в полиции сообщает телеканал "Хадашот", теперь расследование продлится еще несколько месяцев.

В конце декабря этот же канал сообщил, что расследования по так называемым делам "1000" и "2000" подходят к своему логическому завершению и, если не случится какое-либо чрезвычайное происшествие, их заключение в скором времени будет передано прокурорам.

Однако в пятницу "Хадашот" уточнил, что первоначальное заявление могло быть несколько поспешным. Теперь полиция хочет допросить премьера в очередной, восьмой по счету, раз, а также провести несколько дополнительных допросов за рубежом.

Теперь следователи будут готовы огласить результаты своего расследования не ранее Песаха, то есть конца марта.
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