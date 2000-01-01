05.01 07:34 MIGnews.com

МИД Израиля - против отмены американской помощи UNRWA

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что “не может поверить” в то, что министерство иностранных дел выступило против сокращения американского финансирования Агентства Помощи Палестинским Беженцам (UNRWA).Эрдан заявил: “Мне трудно поверить в то, что израильское министерство иностранных дел выступает против сокращения помощи UNRWA. Это то самое образование, которое увековечивает кризис беженцев - вместо того, чтобы его решить, которое помогает террору всяческими способами, что было многократно доказано? Министерство иностранных дел против сокращения помощи такому агентству? Я очень надеюсь, что это неправда”.Ники Хейли, посол США в ООН ранее предупредила, что Палестинская автономия потеряет сотни миллионов долларов американской помощи в случае, если продолжит уклоняться от переговоров с Израилем.После этого президент Трамп опубликовал твит следующего содержания: “Не только Пакистану мы платим сотни миллионов долларов просто так, но также и многим другим странам. Так, например, мы платим палестинцам СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ в год, и не получаем за это ни уважения, ни благодарности. Они даже не ведут давно назревших переговоров о мире с Израилем”.Второй канал израильского ТВ сообщил, что МИД заявил о своем жестком неприятии новой американской позиции и прекращения финансирования UNRWA. С точки зрения МИДа, подобный шаг “может ухудшить гуманитарную ситуацию и привести к гуманитарной катастрофе в Газе”. Такое же мнение высказали высшие представители ЦАХАЛа и военно-политического истеблишмента, отметившие участившиеся ракетные обстрелы Израиля. Они предполагают, что прекращение помощи может привести к тому, что “Газа взорвется”.Следует отметить что министром иностранных дел Израиля является Биньямин Нетаниягу. По данным второго канала он якобы “ведет закулисные переговоры” с администрацией Трампа в попытке восстановить помощь США UNRWA.