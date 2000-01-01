05.01 09:14 MIGnews.com

Сеул и Пхеньян: переговоры пройдут на следующей неделе

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Сеул и Пхеньян проведут переговоры на высоком уровне на следующей неделе. Стороны обсудят возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.По данным издания, полученным в южнокорейском министерстве объединения, Северная Корея пошла на сделку со своим соседом, Южной Кореей, и приняла предложение о проведении переговоров в следующий вторник.По словам источника Ренхап, КНДР и Республика Корея "решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами". А также он сообщил, что стороны будут рассматривать вопросы, касающиеся улучшения двусторонней отношений связи и подготовки к зимним Олимпийским играм.