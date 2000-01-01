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Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу 05.01 09:51   MIGnews.com

Трамп раскритиковал книгу, описывающую его работу

Президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Майкла Уоллфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), которая раскрывает секреты недавних событий в администрации США.

По словам лидера американского государства, Уолффу полностью закрыт доступ в Белый дом. А также он отметил, что неоднократно отказывал ему в посещении.

"Я никогда не разговаривал с ним для этой книги. (Она) полна лжи, ложных интерпретаций и несуществующих источников", - написал Трамп у себя в Twitter.

Книга Майкла Уолффа, должна появиться на прилавках магазинов уже сегодня (5 января). Она основана на более 200 интервью и повествует о личных переживаниях Трампа и его семьи во время предвыборной кампании. Из опубликованных фрагментов книги следует, что действующий президент США не ожидал своей победы, и сперва был ней очень напуган ответственностью, которая на него возложили. Также в книге рассказывается, как плакала его жена - Меланья Трамп-, узнав о победе мужа. Но в тексте отмечается, что ее слезы не были связаны с радостью. Кроме того, в своей книге журналист приводит заявления бывшего стратега Белого дома, главного редактора агентства Breitbart Стивена Бэннона, который ушел из администрации США в середине августа. Бэннон назвал предательством и непатриотичностью встречу Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, в ходе которой стороны обсуждали акт Магнитского.

Позднее Трамп заявил, что Бэннон потерял не только работу в Белом доме, "но и разум", отметив, что роль бывшего стратега не была очень высокой ни в ходе избирательной кампании, ни после нее. Он также обвинил Бэннона в сливе в СМИ фальшивок с целью представить себя более влиятельным человеком, чем он был.

Вскоре после интервью Бэннон назвал Трамп великим человеком и заявил, что всегда поддерживал и будет поддерживать его политику.
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